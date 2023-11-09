نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف علي معلول والمثلوثي.. قائمة تونس لتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام جلال قادري مدرب منتخب تونس، بالإعلان عن قائمة بلاده لفترة توقف شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة غياب علي معلول ظهير أيسر الأهلي بسبب تعرضه للإصابة مع فريقه، بالإضافة إلي غياب محترفي الدوري التونسي بالكامل، كما يغيب حمزة المثلوثي عن قائمة نسور قرطاج لوجهة نظر فنية.

ويستعد منتخب تونس لمواجهتي ساو تومي ومالاوي في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الجاري.

قائمة تونس لفترة التوقف الدولي

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن.

خط الدفاع: ياسين مرياح - وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - أمين الشارني - منتصر الطالبي - حمزة الجلاسي - غيث الزعلوني - علي العابدي - علاء غرام.

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - حسام تقا - حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - إلياس العاشوري - هيثم الجويني - نعيم السليتي - سيف الله اللطيف - فراس بلعربي - طه ياسين الخنيسي.