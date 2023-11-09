نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يجهز مكافأت خاصة للجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مساء اليوم الخميس، مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع عاجل، في مقر القلعة البيضاء، وذلك جاء بناء على فوز الفريق على بيراميدز بركلات الترجيح، والتأهل لنهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

الزمالك يجهز مكافآت خاصة للجهاز الفني واللاعبين

وجاء قرار إدارة مجلس الزمالك بعقد اجتماع مع إدارة الكرة، لتجهيز مكافأت خاصة للجهاز الفني واللاعبين، بسبب الفوز في مباراة بيراميدز والتأهل لنهائي البطولة.

واستطاع الفارس الأبيض تخطي بيراميدز، والفوز 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي في كأس مصر يوم 13مارس، على ستاد القاهرة الدولي.