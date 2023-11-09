نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة القطبين.. إمام عاشور يتصدر المشهد في آخر بطولات الكأس للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، والصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر 2022/2023، وذلك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

إمام عاشور يتصدر المشهد في آخر بطولات الكأس للزمالك

ويضرب فريق الزمالك موعدا مع غريمه التقليدي فريق الأهلي، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر 2022/2023.

وشهدت آخر مباراة جمعت بين القطبين في نهائي كأس مصر من النسخة قبل الماضية، على تتويج الفارس الأبيض فريق الزمالك بالبطولة، وكانت آخر بطولات الزمالك بكأس مصر موسم 2020/2021.

وتصدر اللاعب إمام عاشور مشهد الختام في مبارة كأس مصر الأخيرة التي جمعت بين القطبين، حيث سجل هدف الفوز للقلعة البيضاء في شباك الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف.

ويرتدي اللاعب إمام عاشور قميص القلعة الحمراء، منذ بداية الموسم الجاري، وذلك منذ قدومه من فريق ميتلاند الدنماركي.

وينتظر جماهير القطبين المواجهة المرتقبة بين اللاعب إمام عاشور وفريقه السابق نادي الزمالك، في أول مواجهة للاعب أمام الزمالك مع الأهلي.