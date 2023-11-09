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أحمد جودة - القاهرة - فوز منتخب السويس والإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية ونجمه سيناء بمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب

أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب عن التالى..

المجموعة الثالثة



-- فوز فريق منتخب السويس على فريق المريخ بهدف دون رد سجله أحمد خالد في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.



-- فوز فريق نجمة سيناء على فريق الشمس بهدف دون رد سجله محمود الكاشف في الدقيقة 9 من الشوط الأول.



- تعادل فريق النصر مع فريق جنوب سيناء بهدف لمثله تقدم النصر بهدف أحمد حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وإدرك جنوب سيناء هدف التعادل عن طريق فرغلي باللو من ركلة جزاء ايضا.



- فوز فريق مستقبل سبورت على فريق شباب العريش بهدفين نظيفين.



المجموعة الرابعة



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية على فريق تيم إف سي بهدف دون رد سجله محمود شحتة في الدقيقة 26 من الشوط الأول.



- فوز فريق الانتاج الحربي على فريق الو ايجيبت بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الو ايجيبت بهدف مصطفى سعد في الدقيقة 2.

وتمكن الانتاج الحربي من تسجيل هدفين بالشوط الثاني عن طريق أحمد شيكا ومحمود رجب.



- تعادل فريق بور فؤاد مع فريق اتحاد الشرطة سلبيًا.



- وتقام الجمعة مباراة فريق بورتو السويس مع فريق ايسترن كومباني.

المجموعة الثالثة

1- منتخب السويس 7 نقاط

2-العبور 7 نقاط

3- النصر 6 نقاط

4-المريخ 5 نقاط

5-جنوب سيناء5نقاط

6- الشمس 4 نقاط

7- نجمه سيناء 4 نقاط

8- مستقبل سبورت 4 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1 كهرباء الإسماعيلية 9نقاط

2- الانتاج الحربي 6 نقاط

3- اتحاد الشرطة 5 نقاط

4- بورفؤاد 5 نقاط

5- تيم إف سي 4 نقاط

6- الو ايجيبت 4 نقاط

7-ايسترن كومباني3 نق

8- مصر للتامين3 نقاط

9- بورتو السويس 3 نقاط