جمال علام يزور العامري فاروق بالمستشفى للاطمئنان عليه

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أحمد جودة - القاهرة - حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على زيارة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إجرائه جراحة عاجلة في المخ للاطمئنان عليه.

جمال علام يزور العامري فاروق بالمستشفى

وتواجد رئيس اتحاد الكرة داخل المستشفى الذي يرقد به العامري فاروق وحرص على الاطمئنان على حالته الصحية ونقل لأسرته تمنيات ودعوات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة له بالشفاء العاجل.

وأجرى العامري فاروق عملية دقيقة بنجاح بعد معاناته من نزيف في المخ.

وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كان في اجتماع داخل النادي، قبل أن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى المعلمين بجوار النادي الأهلي.

وقال سعد شلبي، في تصريحات تلفزيونية: «العامري شعر بصداع شديد وتعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه سريعًا إلى المستشفى القريبة من النادي».

وأضاف: «العامري فاروق خرج من العمليات قبل دقائق للتخلص من الإصابة بنزيف في المخ، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية».