نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي (موقف صلاح) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق تولوز الفرنسي، في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

في خط الدفاع: كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز - تسيميكاس.

في خط الوسط: ماك أليستر- واتارا إندو - إليوت.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - دياز، دواك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي؛ كما يتم بث مباراة ليفربول ضد تولوز عبر قناة beIN Sports 1HD.