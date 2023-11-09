نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصرف مكافاة التأهل لنهائي كأس مصر الأسبوع القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب صرف مكافأة التأهل لنهائي كأس مصر الأسبوع القادم وقدرها 100 الا

ف جنية لكل لاعب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد حفز اللاعبين قبل مباراة ببراميدز في كأس مصر بالمكافأت حال تحقيق الفوز.

معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات

قرر الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 27 نوفمبر على ستاد القاهرة.