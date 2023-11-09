عاجل.. إطلاق سراح والد لويس دياز بعد 12 يوم من اختطافه "صورة"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة إطلاق سراح والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، بعد 12 يومًا من اختطافه في بلاده كولومبيا.

تفاصيل اختطاف والدي لويس دياز

تعرض الوالدين لويس دياز لحادث اختطاف في الشهر الماضي، حيث تم اعتراض طريقهما بواسطة أشخاص على دراجات نارية في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية، تم اقتيادهما في نفس الشاحنة التي كانا يستقلانها.

تم الإفراج عن والدة اللاعب بعد ساعات قليلة، فيما ظل والده محتجزًا، وقد قام لويس دياز بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 مليون بيزو لمن يساعد في العثور على والده.

أعلن جيش التحرير الوطني في الثاني من نوفمبر عن اختطاف والد دياز، مما زاد من التوتر والمخاطر، وأكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على جهود البلاد لإنقاذ والد دياز.

في الوقت نفسه، خرج مئات الأشخاص في كولومبيا في مظاهرات للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز الذي لا يزال في قبضة الخاطفين، يعبر لويس دياز عن دعمه لوالده من خلال قميصه، وشارك كبديل في مباراة ليفربول مع لوتون تاون، حيث سجل هدفًا وأرسل رسالة تطالب بحرية والده.

إطلاق سراح والد لويس دياز

وكتب فابريزيو رومانو أن والد لويس دياز أخيرًا تم الإفراج عنه وعاد إلى منزله، بعد 12 يومًا من اختطافه، كما أكد على أن اللاعب تم إبلاغه بالأمر صباح اليوم الخميس.

ويتواجد دياز في التشكيلة الأساسية لليفربول، والتي ستواجه تولوز الفرنسي مساء اليوم بالجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.