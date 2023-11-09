تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي.. موقف مرموش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هلسنكي الفنلندي، مساء اليوم على ملعب "بولت أرينا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الخميس 9 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: بوتا - سمولتشيتش - وليام باشو - نكونكو.

في خط الوسط: هوجو لارسون - إلياس السخيري - جوتزه.

في خط الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - فارس شايبي.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 9.



ترتيب المجموعة السابعة قبل بداية المباراة

1- باوك، 9 نقاط.

2- آينتراخت فرانكفورت، 6 نقاط.

3- أبردين، نقطة واحدة.

4- هلسنكي، نقطة واحدة.

