تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضمك في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الملك سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وضمك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، عبد الله عمار.

خط الوسط: فرانك كيسي، جابرييل فيجا، محمد المجحد.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: روبرتو فيرمينو، عبد الرحمن الصانبي، ريان حامد، فهد الرشيدي، علي مجرشي، زياد الجهري، سعيد بالعبيد، علي الأسمري.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد ضمك مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق حماد العنزي.

