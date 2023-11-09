الأهلي يواصل استعداداته لمباراة الجونة في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة يوم السبت القادم في إطار منافسات بطولة الدوري.
الأهلي يواصل استعداداته لمباراة الجونة
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة الجونة المرتقبة.
وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.