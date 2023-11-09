نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أرقام مميزة قبل مواجهة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يصطدم فريق ليفربول بنظيره تولوز الفرنسي، في الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبي بتولوز، في لقاء يأتيكم ضمن منافسات المحطة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتاج ليفربول للتفوق على نظيره تولوز مساء اليوم، وتعثر سانت جيلواز البلجيكي، لضمان العبور إلى الدور القادم من الدوري الأوروبي.

ليفربول يحتل صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي، عقب تحقيقه لثلاثة انتصارات على التوالي، ليصل إلى النقطة التاسعة ويصبح قريبا من التأهل إلى دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

توقيت مباراة ليفربول وتولوز اليوم

وتتابعون مباراة ليفربول وتولوز اليوم في الدوري الأوروبي مع حلول الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، وتشاهدونها من خلال قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

أرقام مميزة قبل مباراة ليفربول وتولوز اليوم

هناك مجموعة من الأرقام المتعلقة بمباراة اليوم بين ليفربول وتولوز، حيث ينتظر الريدز مباراته الـ 150 في جميع البطولات الأوروبية، كما ينتظر فوزه الثاني والثمانين بالمسابقات القارية.

سجل محمد صلاح هدفين في المباريات الثلاث الأولى لنادي ليفربول ببطولة الدوري الأوروبي، حيث أحرز هدفه الأول أمام لاسك لينز النمساوي، وسجل أيضا في شباك تولوز بالجولة الثالثة من اليووروباليج.