دلفي يفوز على سموحة برباعية في الدوري الممتاز للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق دلفي السكندري لكرة القدم النسائية على شقيقه سموحة برباعية مقابل هدف واحد، ويأتي ذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

دلفي يفوز على سموحة برباعية

ويعد هذا الفوز الأول لفريق دلفي السكندري ويحصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية هذا الموسم ليرتفع رصيده لـ 4 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 3 نقاط.

وجدير بالذكر أن توت عنخ آمون ووادي دجلة كلاهما متربع على قمة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية برصيد 9 نقاط برغم تأجيل مباريات الفريقين برفقة فريق بيراميدز لإرتباط منتخب مصر للشابات تحت 20 عام بتصفيات كأس العالم والمواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني مع منتخب الكونغو المقرر إقامتها غدًا في العاصمة الكنغولية في جولة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في الاسكندرية يوم 19 نوفمبر الجاري.