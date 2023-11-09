متى موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، عن موعد القمة التي ستجمع بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيستضيف تشيلسي المنتشي بفوزه العرض على توتنهام هوتسبير 4-1، ضيفه مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدح معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة البريميرليج

وتقام مباراة تشيلسي ومان سيتي الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية.

وتنطلق صافرة المباراة على أرضية ستامفورد بريدج في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتنقل القمة الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي الأولى، وهي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.