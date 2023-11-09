تشكيل ميلان المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، لمواجهة مضيفه ليتشي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليتشي

واستقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للروسونيري على تشكيل الفريق اللومباردي الذي ستخوض غمار مباراة ليتشي.

وجاء تشكيل ميلان على النحو التالي

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – ثياو – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – تشيك – موسي

خط الهجوم: أوكافور – جيرو – تشاكويزي

موعد مباراة ميلان ضد ليتشي

وتقام مباراة ميلان وليتشي السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023 على ملعب فيا دل ماري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.