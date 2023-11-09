تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي تشيلسي مع ضيفه مان سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - كول بالمير - رحيم سترلينج

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة البريميرليج

وتقام مباراة تشيلسي ومان سيتي الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة المباراة على أرضية ستامفورد بريدج في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتنقل القمة الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس إتش دي الأولى، وهي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا