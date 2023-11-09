نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن نتيجة التحقيقات مع ثلاثي الفريق في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إعلان نتيجة التحقيقات مع ثلاثي الفريق الأول أحمد أبو الفتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي يوم الاثنين القادم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بإيقاف ثلاثي الفريق الأول أحمد أبو الفتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وتحوليهم للتحقيق عقب خروجهم من معسكر مباراة زد أف سي في دوري نايل.

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد القادم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 27 نوفمبر على ستاد القاهرة.