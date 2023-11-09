عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل مصابي الفريق خلال مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال مباراة بيراميدز، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

تفاصيل مصابي الزمالك خلال مباراة بيراميدز

وقال أسامة: "سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا" تعرضا للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة".

وأكد: "أن الإصابة التي لاحقت الثنائي جاءت بسبب المجهود المبذول خلال المباراة وبناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة".

وتطرق بحديثه إلى مدافع الفريق محمود علاء: "اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، وبناءً عليه تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمباراة".

وأضاف أسامة: "محمود علاء جدد شكواه من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز، وبعدها تقرر استبداله منعًا لتفاقم الإصابة".

وشدد طبيب الفريق على خضوع الثلاثي محمود علاء وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا" لفحوصات طبية فور العودة للتدريبات، وذلك من أجل الاطمئنان عليهم.

وأكمل عن مصطفى شلبي: "يجب على اللاعب مواصلة البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم".

واختتم: "سيخضع مصطفى شلبي لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

ونجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل من بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس، في نصف نهائي كأس مصر، ليلاقي الأهلي الذي كان ينتظر الفائز منهما..