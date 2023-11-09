سيطرة إسبانية إنجليزية على جائزة لاعب الأسبوع في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت خلال الأسبوع الجاري.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدور المجموعات

وسيطرت فرق الدوري الإنجليزي والإسباني على جائزة لاعب الأسبوع، حيث جاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

الفرنسي أنطوان جريز مان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

ونجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على فريق يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة، سجل خلالها هدفين.

واستطاع اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك فريق إشبيلية، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بثنائية نظيفة.

ونجح اللاعب البرازيلي رودريجو في تسجيل الهدف الثالث للملكي في شباك فريق سبورتنج براجا البرتغالي، في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لريال مدريد الإسباني.

وتمكن اللاعب الفرنسي أنطوان جريز مان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من تسجيل ثنائية لفريق أتلتيكو، والذي أمطر شباك فريق سيلتك الاسكتلندي بسداسية دون مقابل.

