أيمن الرمادي يمنح لاعبي سيراميكا كليوباترا راحة سلبية من التدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا منح لاعبي سيراميكا كليوباترا راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.

لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل عودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية الخاصة بمنتخب مصر.

سيراميكا كليوباترا يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

يستأنف نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته يوم الأحد القادم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

