نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو يتغنى بإدارة الزمالك وشوبير يفاجئ جمهور الأهلي ويوجه رسالة لـ عبد القادر.. وشبانة يكشف انقسام داخل الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار التوك شو وأبرز التصريحات الأخيرة على الساحة الرياضية من نجوم الوسط الرياضي:

ميدو يتغنى بإدارة الزمالك

علق الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، بركلات الترجيح.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الزمالك واجه فريقًا يملك العديد من البدائل الممتازة وتم تأسيسه على مدار سنوات ولكن الفريق الأبيض نجح بشكل كبير في تحقيق العدالة وإرساء المبادئ وهو أمر مهم لكل مؤسسة.

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عبد الواحد السيد يوجه رسالة خاصة لعبد الله جمعة

وجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبد الله جمعة، بععد عودته للمشاركة في لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن عبد الله جمعة لاعب موهوب ولكنه أهمل في حق نفسه لفترة كما أنه عانى من الابتعاد بشكل كبير عن المشاركة في مباريات الفريق بعد الإصابة.

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أحمد شوبير يفاجئ جمهور الأهلي

وانتقد أحمد شوبير أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مؤخرًا، خاصةً وأن مستوى بعض اللاعبين تراجع بشكل ملحوظ.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الجمهور غير راضٍ عن أداء الفريق، هناك بعض اللاعبين خارج مستواهم، خاصةً إمام عاشور وأليو ديانج.

شوبير يوجه رسالة خاصة لـ أحمد عبد القادر

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، في رسالة خاصة إلى أحمد عبد القادر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: "عليك أن تعيد حساباتك".

وجاء حديث شوبير بعد أن ابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي، إلا أنه في الدقائق التي حصل عليها في المباريات الأخيرة لم يظهر بشكل جيد ولم يغتنم الفرصة.

شبانة: هناك انقسام في الأهلي بسبب معلول

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن انقسام داخل الأهلي بسبب بديل علي معلول، بعد أن تراجع مستوى الدولي التونسي خلال آخر موسمين بشكل ملحوظ خاصةً على المستوى البدني.

وقال شبانة أن هناك اتجاهين في الأهلي، بشأن بديل معلول، الأول مع التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حيث سيقدم إضافة فنية كبيرة للجبهة اليسرى وينافس معلول على المركز الأساسي.

أما الاتجاه الثاني، فيسير في اتجاه محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، خاصةً إنه من أبناء النادي الأهلي، ويقدم مستوى جيد للغاية مع الفريق السماوي.