شريف يقود الخليج للفوز على الطائي في دوري روشن السعودي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الخليج في تحقيق الفوز على نظيره فريق الطائي بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في إطار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

شريف يسجل في فوز الخليج أمام الطائي

وتمكن اللاعب المصري محمد شريف مهاجم فريق الأهلي السابق وفريق الخليج السعودي الحالي، من تسجيل الهدف الثالث لفريق الخليج مع الدقيقة 73 من أحداث شوط المباراة الثاني.

ويعد هدف شريف في مباراة اليوم، هو الهدف الثاني له مع الفريق السعودي، وذلك منذ انضمامه إلى الخليج مطلع الموسم الجاري.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة لصالح فريق الخليج، تمكن اللاعب محمد شريف من تصويب الكرة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم الحارس لفريق الطائي.

ويقع فريق الخليج في المرتبة 12 من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يحل فريق الطائي في المركز 14 برصيد 11 نقطة.