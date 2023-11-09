نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تتواجد في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، عن تواجد تحكيمي مصري، وذلك في مباراة سيخوخون يونايتد الجنوب افريقي، أمام ديابل نوار الكونغولي في بطولة الكونفدرالية.

وأسندت قيادة المباراة الحكم أمين عمر، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد توفيق طلب مساعد ثان، بينما يتواجد محمود ناجي حكما رابعا.

تواجد مصري مشرف للتحكيم

وتشهد منافستي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الإفريقي، تواجد تحكيمي مشرف على مستوى دور المجموعات.

وتقام المباراة في الثالث من ديسمبر القادم، على ملعب بيتز موكابا، في تمام السابعة مساء.

ويتواجد الفريقين في مجموعة تضم كلا من نهضة بركان، الملعب المالي، ديابل نوار، سيخوخون يونايتد.