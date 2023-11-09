نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة البديل صلاح.. ليفربول يسقط أمام تولوز بثلاثية في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره فريق تولوز الفرنسي، حيث فاز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

أحداث مباراة ليفربول وتولوز

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث ليفربول مع نظيره فريق تولوز، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الفريق الفرنسي، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب آرون دانوم نجم فريق تولوز الفرنسي، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس ليفربول.

وحاول لاعبو فريق ليفربول تسجيل هدف التعادل، في شباك تولوز، قبل انتهاء أحداث الشوط الأول، ولكن لم ينجح الفريق في ذلك.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وتولوز بتقدم الأخير، بهدف دون رد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة 46 في أحداث الشوط الثاني، كبديل للاعب بين دوك.

ثم في الدقيقة 58 أضاف اللاعب تهيجس دالينجا نجم فريق تولوز الفرنسي، الهدف الثاني لفريقه، وسط غفلة من دفاع ليفربول.

وفي الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول في شباك تولوز، من خلال النيران الصديقة، عن طريق اللاعب كاسيريس نجم فريق تولوز.

وسجل في الدقيقة 76 اللاعب ماجري نجم فريق تولوز الفرنسي، الهدف الثالث لفريقه في شباك كيليهر حارس مرمى فريق ليفربول.

ثم أضاف ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، بعد أسيست رائع من ماك أليستر.