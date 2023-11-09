"ليست مباراة ودية" روما يخسر أمام سلافيا براج بثنائية في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي في فخ الهزيمة أمام نظيره سلافيا براج بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب فورتونا أرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

قبل المباراة، رد مدرب روما جوزيه مورينيو بقوة على تصريحات مدرب لاتسيو ماوريسيو ساري الأخيرة الذي وصف مباراة روما مع سلافيا براج بانها نوع من المباريات الودية ليشعل "ديربي روما" المقرر بينهما يوم الأحد المقبل، ساري لم يصدق في تصريحاته حيث خسر روما أمام سلافيا براج.

نتيجة وملخص أهداف مباراة روما وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي

شهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وحاول روما الوصل إلى مرمى سلافيا براج لتسجيل هدف التقدم لكن المحاولات انتهت بالفشل.

وأحرز فاكلاف جوييكا الهدف الأول لصالح سلافيا في شباك روما براج بالدقيقة 50 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل لوكاس ماسويوست الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 74.



وبهذه النتيجة احتل سلافيا براج صدارة ترتيب المجموعة السابعة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 9 بالمركز الثاني.

