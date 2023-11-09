نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يفوز أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فوزًا غاليًا أمام نظيره فريق هلسنكي الفنلندي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بولت أرينا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 9 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة فرانكفورت ضد هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

منعت العارضة الهدف الأول للفريق الألماني عند الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة قوية من إلياس السخيري.

تمكن فارس شايبي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله إلياس السخيري.

وغادر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، أرضية ملعب بولت أرينا، في الدقيقة 70، ليشارك ناتشو فيري بدلًا منه.

ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية المباراة

1- باوك، 10 نقاط.

2- آينتراخت فرانكفورت، 9 نقاط.

3- أبردين، نقطتين.

4- هلسنكي، نقطة واحدة.