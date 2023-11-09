نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي عقب الهزيمة أمام تولوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هزيمة مفاجئة على يد نظيره فريق تولوز الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

ونجح فريق تولوز في تسجيل فوزًا كبيرًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الثاني، كبديل للاعب بين دوك.

وتوقف رصيد فريق ليفربول، عند المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته حتى الآن برصيد 9 نقاط، بينما ارتفع رصيد فريق تولوز الفرنسي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

1- ليفربول.. 9 نقاط

2- تولوز.. 7 نقاط

3- يونيون سانت جيلواز.. 4 نقاط

4- لاسك لينز.. 3 نقاط.