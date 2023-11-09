نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز الفرنسي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب آرون دانوم نجم فريق تولوز الفرنسي، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس ليفربول.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة 46 في أحداث الشوط الثاني، كبديل للاعب بين دوك.

ثم في الدقيقة 58 أضاف اللاعب تهيجس دالينجا نجم فريق تولوز الفرنسي، الهدف الثاني لفريقه، وسط غفلة من دفاع ليفربول.

وفي الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول في شباك تولوز، من خلال النيران الصديقة، عن طريق اللاعب كاسيريس نجم فريق تولوز.

وسجل في الدقيقة 76 اللاعب ماجري نجم فريق تولوز الفرنسي، الهدف الثالث لفريقه في شباك كيليهر حارس مرمى فريق ليفربول.

ثم أضاف ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، بعد أسيست رائع من ماك أليستر.

