نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمك يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي في مباراة مثيرة بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ضمك بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الملك سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي بعد هذا التعادل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق ضمك المركز التساع برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات والتعادل في ست مباريات وخسارة خمسة لقاءات.

أحداث مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

سجل عبد الباسط هندي أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة الجزاء ضمك نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها هندي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 24، بعد تسديدة قوية من جابرييل فيجا من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز سميحان النابت الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 44، بعد بعد مرور رائع من رياض محرز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم فراس البريكان ليتابعها النابت بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص فاروق الشافعي الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 73، بعد عرضية من عبد الرحمن العبيد من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها الشافعي برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

وتعادل نيكولاي ستانسيو لصالح فريقه ضمك في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من عبد العزيز الشهراني إلى ستانسيو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.