نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم الخميس 9-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي وضمك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي

افتتح عبد الباسط هندي أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة الجزاء ضمك نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها هندي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 44، بعد بعد مرور رائع من رياض محرز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم فراس البريكان ليتابعها النابت بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص فاروق الشافعي الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 73، بعد عرضية من عبد الرحمن العبيد من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها الشافعي برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

وتعادل نيكولاي ستانسيو لصالح فريقه أبها في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من عبد العزيز الشهراني إلى ستانسيو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.