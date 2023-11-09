نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيما نداي نجم الزمالك في حوار ناري مع دوت الخليج الرياضي: أوسوريو مدرب رائع للغاية.. وأثق من التتويج بالكأس ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كأس مصر، وذلك عقب الفوز أمس على حساب بيراميدز، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وحرص "دوت الخليج الرياضي" على محاورة السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك بعد المباراة المارثونية التي خاضها مع فريقه في نصف نهائي كأس مصر.

وشارك إبراهيما نداي في اللقاء أساسيا منذ بدايته حتى خروجه فب الدقيقة 87 من المباراة.

ويأتي نص الحوار مع السنغالي إبراهيما نداي كالتالي..

- كيف ترى مباراة الأمس أمام بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي الكأس ؟

نجحنا في تحقيق هدفنا من اللقاء وهو التأهل، وأدائنا أمس كان مجرد عمل جماعي لكل الفريق، ودائما عندما نكون وحدة واحدة ستكون قوتنا أكبر ونستطيع تحقيق المستحيل.

- المباراة النهائية ستكون ضد الاهلي، ما رأيك في تلك المواجهة ؟

سوف نقوم بالتحضير جيدا لتلك المباراة، وأثق جيدا من تحقيقنا الفوز والتتويج باللقب.

- كيف ترى تراجع نتائج الفريق مؤخرا مع أوسوريو ؟

واجهنا سوء حظ كبير في بعض المباريات، وكان هناك لقاءات نستحق فيها نتائج أفضل ولكن أهدرنا عديد الفرص.

- ما رايك في خوان كارلوس أوسوريو كمدرب ورحيله عن الفريق ؟

أوسوريو مدرب رائع جدا وعلى مستوى عالي، لكنه واجه سوء حظ وجاء في وقت صعب.

- هل لديك عروض للرحيل عن الزمالك ام لديك رغبة في الاستمرار ؟

هذا حديث في وقت مبكر، أنا سعيد مع النادي وأريد تحقيق النجاحات ولم يتحدث معي أي شخص بشأن مستقبلي.



