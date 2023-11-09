نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي والزمالك يستحدث قسم جديد وصدمة في الأهلي بسبب معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

إبراهيما نداي: أوسوريو مدرب رائع جدا.. وأثق من التتويج بالكأس ضد الأهلي

وحرص "دوت الخليج الرياضي" على محاورة السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك بعد المباراة المارثونية التي خاضها مع فريقه في نصف نهائي كأس مصر.

وشارك إبراهيما نداي في اللقاء أساسيا منذ بدايته حتى خروجه فب الدقيقة 87 من المباراة.

ويأتي نص الحوار مع السنغالي إبراهيما نداي كالتالي..

- كيف ترى مباراة الأمس أمام بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي الكأس؟

نجحنا في تحقيق هدفنا من اللقاء وهو التأهل، وأدائنا أمس كان مجرد عمل جماعي لكل الفريق، ودائما عندما نكون وحدة واحدة ستكون قوتنا أكبر ونستطيع تحقيق المستحيل.

- المباراة النهائية ستكون ضد الاهلي، ما رأيك في تلك المواجهة؟

سوف نقوم بالتحضير جيدا لتلك المباراة، وأثق جيدا من تحقيقنا الفوز والتتويج باللقب.

- ما رايك في خوان كارلوس أوسوريو كمدرب ورحيله عن الفريق؟

أوسوريو مدرب رائع جدا وعلى مستوى عالي، لكنه واجه سوء حظ وجاء في وقت صعب.

سيطرة إسبانية إنجليزية على جائزة لاعب الأسبوع في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت خلال الأسبوع الجاري.

وسيطرت فرق الدوري الإنجليزي والإسباني على جائزة لاعب الأسبوع، حيث جاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

الفرنسي أنطوان جريز مان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

الزمالك يصرف مكافاة التأهل لنهائي كأس مصر الأسبوع المقبل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب صرف مكافأة التأهل لنهائي كأس مصر الأسبوع القادم وقدرها 100 الاف جنية لكل لاعب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد حفز اللاعبين قبل مباراة ببراميدز في كأس مصر بالمكافأت حال تحقيق الفوز.

جمال علام يزور العامري فاروق بالمستشفى للاطمئنان عليه

حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، على زيارة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إجرائه جراحة عاجلة في المخ للاطمئنان عليه.

وتواجد رئيس اتحاد الكرة داخل المستشفى الذي يرقد به العامري فاروق وحرص على الاطمئنان على حالته الصحية ونقل لأسرته تمنيات ودعوات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة له بالشفاء العاجل.

وأجرى العامري فاروق عملية دقيقة بنجاح بعد معاناته من نزيف في المخ.

الزمالك يُعلن إنشاء قسم فريق الكشافة وتحليل الأداء



قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد إنشاء قسم فريق الكشافة ( scouting team ) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة بالإضافة إلى المسؤولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.

سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

ويترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية المهندس زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة ( متطوعًا دون أجر).

علي معلول يواصل الغياب مع الأهلي

يواصل التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، غيابه عن مباريات فريقه، لعدم تعافيه من إصابته التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويأتي غياب معلول في مباراة الجونة المقبلة، حيث لايزال اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا في الدوري.

ويؤدي علي معلول، جلسات علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، عن تجديد عقد فيدريكو فالفيردي لاعب خط وسط الفريق حتى عام 2029.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه: "اتفق نادي ريال مدريد وفيدي فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029".

وتابع البيان: "وصل فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان عمره 18 عامًا فقط. في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أصبح بالفعل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. لعب 220 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني"





