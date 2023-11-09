نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. أفراح في القلعة البيضاء وراحة بعد عناء وإنشاء لجان على الطريقة الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

أفراح ما بعد الصعود للنهائي

استمرت أفراح القلعة البيضاء عقب الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر 2022-2023، وذلك بعد الفوز على فريق بيراميدز أمس بركلات الترجيح.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف مكافآت مالية خاصة للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول، قدرها 100 ألف جنيه.

راحة سلبية بعد عناء

قرر المدرب العام لفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني معتمد جمال، إعطاء اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام، وذلك قبل استئناف الفريق تدريباته، استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في أول جولات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وجاءت الراحة للاعبين عقب 120 دقيقة من الأشغال الكروية الشاقة بالامس، أمام فريق بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

إنشاء لجان على الطريقة الأوروبية

قررت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك، والمكلف بها أعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد، إنشاء لجان من الكشافة وتحليل الأداء، وذلك لمساعدة الجهاز الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي دور لجنة الكشافة، لمتابعة الموهوبين داخل وخارج مصر، وكذلك متابعة الناشئين واللاعبين الذي ينوي الفريق التعاقد معهم، ومن المقرر أن يقود هذه اللجنة زياد البارودي.

وعلى الجانب الآخر، يأتي دور لجنة تحليل الأداء بقيادة محمد داود، وذلك لتحليل نقاط القوة والضعف لكافة الفرق المنافسة محليا وقاريا للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

