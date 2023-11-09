نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. غياب ثلاثي وصلاح يعود للقائمة ونجم تونس أول الراحلين وهزيمة البارسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة الجونة

يغيب ثلاثي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الجونة، ومن ثم الغياب عن المباراة المرتقبة في بطولة الدوري المصري أمام فريق الجونة.

وضربت الإصابة اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، وكذلك استمرار غياب اللاعب محمود متولي مدافع الفريق، واستمرار غياب المهاجم محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.

صلاح يعود لقائمة الأهلي أمام الجونة

علم موقع دوت الخليج الرياضي من مصدر خاص داخل القلعة الحمراء، أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر ينوي الاعتماد على اللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق، خلال مباراة الجونة المقبلة.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة الإياب أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.



الجناح التونسي على طاولة الراحلين

دخل اللاعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" دائرة المرشحين للخروج من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك نظرا لندرة اعتماد المدير الفني السويسري مارسيل كولر عليه منذ قدوم اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصدر داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الفريق لا يريد الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي، ولكن من المحتمل إعارته داخل الدوري المصري، أو الدخول في صفقات تبادلية مع الفرق المصرية خلال الفترة المقبلة.

هزيمة الأهلي وضياع حلم الميدالية

سقط فريق الأهلي لكرة اليد في فخ الهزيمة، وذلك في إطار مباراة الجولة الثانية، أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني، بنتيجة 37-26.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الكويت الكويتي في الثانية عشرة والربع ظهر السبت المقبل، وذلك بحثا عن ترتيب متقدم في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام على الأراضي السعودية.

وفقد الأهلي الفرصة في الدخول إلا المربع الذهبي، وذلك عقب هزيمة اليوم، ليبحث الأهلي عن المراكز من الخامس إلى الثامن.

