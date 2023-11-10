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أحمد جودة - القاهرة - تضاءلت فرص مشاركة عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، مع المنتخب المغربي في البطولة القارية القادمة "أمم إفريقيا" في كوت ديفوار، بعد استبعاده من قائمة اللاعبين التي اختارها المدرب وليد الركراكي.

لعنة أمم إفريقيا تعود لمطاردة حمد الله

فقد خلت قائمة المغرب لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ضد إريتريا وتنزانيا من اسم حمد الله، مما يعزز احتمالية غيابه عن الكان.

يعتبر هذا الغياب الثالث على التوالي لحمد الله عن تجمعات المنتخب، مما يثير الشكوك بشأن مشاركته في البطولة القارية.

عادةً ما يتزامن غياب حمد الله عن أمم إفريقيا، حيث لم يشارك إلا كبديل في نسخة 2013 ولم يشارك تحت قيادة المدرب رشيد الطوسي.

تعرضت بعض المشاكل لحمد الله أدت إلى استبعاده من النسخة التي أقيمت في مصر عام 2019، بعد مغادرته للمعسكر بشكل مفاجئ قبل انطلاق البطولة.

كان لديه بعض الخلافات مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش في النسخة عام 2021، مما أدى إلى عدم استدعائه للمشاركة في البطولة.

عاد حمد الله للانضمام لمنتخب المغرب تحت إشراف الركراكي، وشارك في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ولكن قد تراجعت فرصه مع اقتراب موعد أمم إفريقيا.

فضل الركراكي استدعاء لاعبين آخرين لخط الهجوم في مواجهات تصفيات كأس العالم 2026، مثل سفيان ديوب وأيوب الكعبي وطارق تيسودالي وأمين عدلي وعبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري.