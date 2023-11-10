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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق خلال مباراتهم مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الذي أُقيم يوم أمس.

طبيب الزمالك يكشف موقف مصابي مباراة بيراميدز

أوضح أسامة في تصريحاته لموقع النادي أن كل من سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا" تعرضا لإصابة بشد بسيط في عضلة السمانة، ولذلك تم استبدالهما لتفادي تفاقم الإصابة.

أشار أيضًا إلى أن محمود علاء كان يُعاني من آلام في العضلة الخلفية قبل المباراة، ولهذا تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيل خاص لتجهيزه للمباراة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمود علاء شعر بالآلام بين شوطي المباراة، وعلى إثر ذلك تم استبداله لتفادي تفاقم الإصابة.

أما فيما يتعلق بمصطفى شلبي، فأوضح أسامة: "يواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم".

وأوضح أنه من المزمع إجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد جدول زمني لعودته إلى التدريبات الجماعية.

في سياق مختلف، التقى حسين لبيب، رئيس الزمالك، اليوم الخميس، طارق أبو العنين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي الجديد.