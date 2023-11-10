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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بثلاثي الفريق، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح.

الزمالك يعلن موعد إعلان نتيجة التحقيق مع "الثلاثي المشاغب"

بتوجيهات من مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، تم تجميد فتوح وصبحي والزناري، وإحالتهم للتحقيق بسبب خروجهم من معسكر الفريق قبل لقاء زد إف سي الذي انتهى بفوز الأخير 2-1 في الدوري الممتاز.

وأوضح سالم في تصريحاته: "من المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا يوم الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن نتائج التحقيقات مع فتوح وصبحي والزناري بعد إجراء التحقيقات اللازمة أمام الشؤون القانونية".

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، قد تقدم بتقرير إلى مجلس الإدارة يطالب بتطبيق اللوائح واتخاذ إجراءات تأديبية ضد الثلاثي.