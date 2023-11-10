عاجل.. ضربة موجعة قوية لبايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية بسبب الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني جمال موسيالا، حيث سيضطر المدرب توماس توخيل لتعديل خططه في الفترة المقبلة.

ضربة موجعة قوية لبايرن ميونخ

حسب صحيفة "بيلد" الألمانية، جمال موسيالا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وستجبره على غياب عن الفريق لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

هذا يعني أن المدرب جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لن يتمكن من الاعتماد على خدمات موسيالا خلال الفترة الدولية المقبلة، حيث سيغيب عن مباراتي تركيا والنمسا الوديتين.

في الوقت نفسه، يظهر تفاؤل داخل بايرن ميونخ بخفة إصابة موسيالا، وفقًا للصحيفة الألمانية، يعتقد النادي أنه قد يستطيع إكمال برنامج العلاج في غضون أسبوعين.

موسيالا كان جزءًا أساسيًا في تشكيلة توخيل هذا الموسم، وعلى الرغم من غيابه عن المباراة المقبلة ضد هوفنهايم، إلا أنه قد يقلل من الخسارة الناتجة عن إصابته خاصةً وأن فترة الاستراحة الدولية قد تخفف من عدد المباريات التي سيغيب فيها عن الفريق.