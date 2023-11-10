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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق الجونة غدا السبت وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الجونة على ملعب الجونة غدا السبت في إطار منافسات الدوري المصري.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويتم نقل مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الجونة غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.