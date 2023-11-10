نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام الزمالك.. موعد مباراة فيوتشر القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر نظيره فريق نادي الزمالك يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة فيوتشر القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتقام مباراة نادي فيوتشر ضد نظيره فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على ستاد القاهرة يوم 29 من شهر نوفمبر الحالي.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وتنقل أحداث مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وكان نادي الزمالك تمكن من التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق بيراميدز بركلات الترجيح.