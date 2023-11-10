نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بروسيا دورتموند المقبلة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق بوروسيا دورتموند المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة في البوندسليجا

ويستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره شتوتجارت، غدا السبت 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق بوروسيا دورتموند ضد نظيره شتوتجارت، غدا في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت

وستذاع مباراة فريق بوروسيا دورتموند ضد نظيره شتوتجارت، غدا في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 5، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

ويحتل فريق شتوتجارت حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز، برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.