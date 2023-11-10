نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية بين الزهور والجونة في قمة القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام عصر اليوم مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، وتقام 5 مباريات من هذه الجولة التي ستشهد مواجهات قوية وحاسمة.

مواجهة قوية بين الزهور والجونة

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني للكرة النسائية بمواجهة قوية وحاسمة بين فريقي الزهور المتصدر جدول الترتيب أمام الجونة وتعتبر هذه المباراة هي مباراة القمة حيث يتنافس كلا الفريقين على صدارة ترتيب دوري القسم الثاني للكرة النسائية.

كما يستضيف بالم هيلز نظيره فريق ايديال، كما يحل 6 أكتوبر ضيفًا على السكة الحديد، ويستضيف البطل الاولمبي نظيره فريق صيد الدقي، ويلتقي صيد المحلة مع كفر سعد على ملعب الثاني، ومركز شباب الزهور بورسعيد باي.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.

