نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت المقبلة في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يضم في صفوفه محترفنا المصري عمر مرموش مهاجم الفريق، المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة فرانكفورت في البوندسليجا

ويستعد فريق آينتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيره فيردر بريمين، يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره فيردر بريمين، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب فيسر شتاديون.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وبريمين في الدوري الألماني

وستذاع مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره فيردر بريمين، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 3، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.