نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال النسخة الجديدة بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن وقوع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة صن داونز الجنوب أفريقي، إف سي نوادنييو، مازيمبي.

موعد مباراة بيراميدز الأولى في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مازيمبي، يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب 30 يونيو- استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبى.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.