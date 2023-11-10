نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيوتشر الأولى في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لخوض مباراة قوية أمام نظيره سوبر سبورت يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الجديدة 2023-24.

وأسفرت قرعة المجموعات لكأس الكونفدرالية عن وقوع فريق فيوتشر في المجموعة الأولى رفقة الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، سوبر سبورت يونايتد.

موعد مباراة فيوتشر ضد سوبر يونايتد في كأس الكونفدرالية

من المفترض أن تقام مباراة فيوتشر ضد سوبر يونايتد، يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد سوبر يونايتد في كأس الكونفدرالية

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.