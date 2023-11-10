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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مباريات قوية للترسانة وديروط والألومنيوم في القسم الثاني

تنطلق اليوم الجمعة في الثانية والنصف عصرا منافسات الجولة الرابعة لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



المجموعة الاولى

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1-ديروط مع اسمنت اسيوط



على ستاد بنى سويف يواجه فريق ديروط متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 7 نقاط فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق ديروط على فريق شبان قنا برباعية مقابل هدف بينما حقق فريق اسمنت اسيوط الفوز على فريق قوص بثلاثية نظيفة.

2- ملوى مع الالومنيوم

على ملعب ناصر ملوي يلتقي فريق

ملوى صاحب المركز السابع بقيادة

محمود فرغلي برصيد نقطة مع فريق الالومنيوم صاحب المركز الرابع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق طهطا بهدف دون رد.



3- طهطا مع شبان قنا



على ملعب نادي طهطا يلعب فريق

طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق مع فريق شبان قنا صاحب المركز الخامس بقيادة يحيى الخلاوى.



يدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط.



4- قوص مع الاقصر



على ملعب نادي قوص ولقاء المؤخره بين فريق قوص متذيل المجموعة بقيادة بكر محمد دون نقاط مع فريق الاقصر صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عويس

برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الاقصر مع فريق كيما اسوان بهدفين لكل منهما بينما تلقي فريق قوص الهزيمة من فريق

اسمنت اسيوط بثلاثية نظيفة.

المجموعة الثانية

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1- الترسانة مع الفيوم

على ستاد الترسانة ولقاء قمة المجموعة يصطدم فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى بفريق الفيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد صبحي.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



2- شباب طامية مع المنيا



يشهد ملعب نادي الإعلاميين لقاء بين فريق شباب طامية متذيل المجموعة بقيادة رمضان رجب دون نقاط بعد حصوله على راحة الجولة الماضية مع فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة نبيل محمود برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق نجوم مصر بهدفين مقابل هدف.



3- نجوم مصر مع شباب مغاغة



يحل فريق مركز شباب مغاغة صاحب المركز السادس بقيادة حجاج فولي ضيفًا على فريق نجوم مصر صاحب المركز الخامس بقيادة عصام عيد.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط.



4- بنى مزار مع الواسطى



يشهد ملعب شباب مطاى لقاء صعب بين فريق بنى مزار صاحب المركز الرابع بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 4 نقاط مع فريق الواسطى صاحب المركز السابع بقيادة على حسين برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضيةتعادل فريق الواسطى مع فريق تليفونات بني سويف سلبيًا بينما تلقي فريق بنى مزار الهزيمة من فريق الفيوم بثلاثية نظيفة.

ترتيب المجموعة الاولى

1- ديروط 7 نقاط

2- كيما اسوان 7 نقاط

3- اسمنت اسيوط 6 نقاط

4- الالومنيوم 6 نقاط

5- شبان قنا 3 نقاط

6- طهطا 3 نقاط

7- ملوى نقطة

8- الاقصر نقطة

9- قوص دون نقاط

المجموعة الثانية

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1- الترسانة 7 نقاط

2- الفيوم 7 نقاط

3- المنيا 5 نقاط

4- بنى مزار 4 نقاط

5- نجوم مصر 3 نقاط

6- شباب مغاغة3 نقاط

7- الواسطى نقطتين

8- تليفونات بني سويف نقطة

9- شباب طامية دون نقاط