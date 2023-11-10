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أحمد جودة - القاهرة - حسم مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحارس مانويل نوير ومولر لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

بايرن ميونيخ يحسم مستقبل مولر ونوير مع الفريق

وأكدت مصادر صحفية أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ على استعداد من أجل مواصلة التعاون مع الحارس مانويل نوير الذي يتألق في الفترة الأخيرة من أجل مستقبله.

وقال هاينز رئيس بايرن ميونيخ في تصريحات له:" نوير في طريقه بالفعل إلى أفضل مستوياته، والنادي يقدر تمامًا مساهمته في الفريق".

وأوضح: "النادي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مولر، ولاعب خط الوسط يعلم أنه يحظى بتقدير كبير داخل الفريق".

