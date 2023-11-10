نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا الموسم.. إحصائية تُظهر تراجع ليفاندوفسكي عن الموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مستويات متواضعة مع النادي الكتالوني هذا الموسم بشكل كبير.

إحصائية تُظهر تراجع ليفاندوفسكي عن الموسم الماضي

وخاض اللاعب روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة هذا الموسم 16 مباراة في كافة المنافسات ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 6 أهداف.

أما المهاجم البولندي في الموسم الماضي فقد خاض أول 16 مباراة مع نادي برشلونة وسجل 17 هدفا وهو ما يظهر تراجع أدائه بشكل كبير هذا الموسم.

وكان نادي برشلونة خسر أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني في المباراة الأخيرة بهدف نظيف ببطولة دوري أبطال أوروبا.