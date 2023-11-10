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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولي نادي آرسنال الإنجليزي لخطف صفقة نادي برشلونة الإسباني المنتظرة في فترة الانتقالات القادمة من أجل تدعيم صفوف الجانرز.

آرسنال ينقض على هدف برشلونة من الدوري الإسباني

واوضحت مصادر صحفية أن مسؤولي نادي آرسنال يرغبون في التعاقد مع اللاعب مارتن زوبيميندي نجم نادي ريال سوسييداد في في الفترة المقبلة.

ويعتبر اللاعب مارتن زوبيميندي من أهم اللاعبين في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث أنه أعجب نادي برشلونة وكان يرغب في التعاقد معه في الصيف الماضي.

وتابعت المصادر الصحيفة بأن نادي آرسنال الإنجليزي أرسلوا كشافي النادي من أجل مراقبة مارتن زوبيميندي في مباراة ريال سوسييداد وبنفيكا الماضية.