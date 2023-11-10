نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يراوغ مبابي وليفربول وتشيلسي يتصارعان على موهبة ألمانية وموقف تن هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 9-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

يمكن أن يقدم كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد مقترحات تعاقدية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان في يناير، بعد تقارير تفيد بأن ريال مدريد لن ينتقل لمدة 24 عامًا. قديم. (فورفورتو)

سيستهدف توتنهام قلب دفاع أيسر في يناير بعد معرفة مدى إصابة ميكي فان دي فين، مع اهتمام مدافع بورنموث الإنجليزي لويد كيلي، 25 عامًا. (معيار)

يمكن أن يغيب المدافع الهولندي فان دي فين، 22 عامًا، حتى يناير على أقرب تقدير بسبب إصابة في أوتار الركبة التي أجبرته على الخروج خلال هزيمة توتنهام 4-1 أمام تشيلسي يوم الاثنين. (تلجراف)

شاهد كشافة أرسنال لاعب خط وسط ريال سوسيداد الإسباني مارتن زوبيميندي البالغ من العمر 24 عامًا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا يوم الأربعاء. (90 دقيقة)

أرسنال مهتم أيضًا بلاعب خط وسط أستون فيلا والبرازيل دوجلاس لويز، 25 عامًا. (فابريزيو رومانو)

من المقرر أن يجري مانشستر يونايتد اتصالات مع بورتو بشأن انتقال في يناير للمهاجم الإيراني ذو الخبرة مهدي طارمي، 31 عامًا، والذي قد يكون متاحًا مقابل 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني). (Team Talk)

تم ربط مدافع يونايتد رافائيل فاران بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين لكن المدير الفني إريك تن هاج يريد إبقاء اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا في أولد ترافورد. (فوتبول إنسايدر)

يجب على ليفربول وتشيلسي الانتظار حتى فترة الانتقالات الصيفية إذا أرادوا التعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز البالغ من العمر 20 عامًا من باير ليفركوزن. (Team Talk)

التقى يوفنتوس مع ممثلي لاعب خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا كالفين فيليبس البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يبدو منفتحًا على الانتقال إلى الدوري الإيطالي. (لاجازيتا ديلو سبورت)

هدف توتنهام، سيرهو غيراسي، منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومهاجم غينيا البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تتم مراقبته من قبل العديد من الأندية، متاح مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في يناير بسبب شرط جزائي في عقده مع شتوتغارت. (وصي)

تغلب أرسنال على منافسي توتنهام وبايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع حارس المرمى الإسباني ديفيد رايا (28 عاما) على سبيل الإعارة من برينتفورد، حسب وكيل اللاعب. (مترو)

يمكن أن يتطلع الجانرز إلى التعاقد مع لاعب خط وسط في يناير مع غياب الدولي الغاني توماس بارتي، 30 عامًا، حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

يراقب أستون فيلا وساوثهامبتون لاعب خط الوسط الأيرلندي الشمالي البالغ من العمر 18 عامًا في ديربي كاونتي دارين روبنسون. (فوتبول إنسايدر)

يأمل السير جيم راتكليف في إكمال عملية شراء 25% من مانشستر يونايتد خلال أيام، ويهدف إلى بدء منصبه الجديد يوم الاثنين. (الصن)

ليس لدى مانشستر يونايتد حاليًا أي خطط لاستبدال المدرب إريك تين هاج على الرغم من البداية السيئة للنادي هذا الموسم. (سكاي سبورتس)